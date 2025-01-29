دوري أبطال أوروبا.. تشكيل يوفنتوس لمواجهة بنفيكا

أعلن تياجو موتا، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة بنفيكا البرتغالي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق يوفنتوس، اليوم الأربعاء، نظيره بنفيكا على ملعب أليانز ستاديوم، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود دوشان فلاهوفيتش تشكيل بوفنتوس أمام بنفيكا، حيث يتواجد على رأس هجوم اليوفي بجانب فرانشيسكو كونسيساو وصامويل مبانجولا وكينان يلدز.

يحتل يوفنتوس المركز السابع عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما يأتي بنفيكا في المركز الـ21 وفي رصيده 10 نقاط.

تشكيل يوفنتوس ضد بنفيكا

حراسة المرمى: ماتيا بيرين

خط الدفاع: تيموثي وياه - فيديريكو جاتي - بيير كالولو - وستون مكيني

خط الوسط: دوجلاس لويز - كيفرين تورام - كينان يلدز

وفي الهجوم: فرانشيسكو كونسيساو - دوشان فلاهوفيتش - صامويل مبانجولا.