موقف مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة كلوب بروج البلجيكي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، نظيره كلوب بروج على ملعب الاتحاد، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يشهد تشكيل مانشستر سيتي أمام كلوب بروج غياب النجم المصري عمر مرموش عن صفوف السيتي؛ لعدم أحقية اللعب في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، بسبب أنه لعب مع فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت الألماني في بطولة الدوري الأوروبي.

انضم عمر مرموش إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني بعقد يمتد لـ4 سنوات ونصف.

بلغت صفقة انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي 80 مليون يورو، 75 منها كقيمة أساسية و5 ملايين كحوافز ومتغيرات إضافية، وذلك بحسب تقارير صحفية.

يحتل مانشستر سيتي المركز الـ25 في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط، بينما يأتي كلوب بروج في المركز الـ20 وفي رصيده 11 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي ضد كلوب بروج

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - جون ستونز - مانويل أكانجي - جوشكو جفارديول

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - إلكاي جوندوجان - كيفين دي بروين

وفي الهجوم: برناردو سيلفا - إيرلينج هالاند - فيل فودين.