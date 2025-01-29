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الأربعاء 29 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

باريس سان جيرمان بتشكيل هجومي أمام شتوتجارت بدوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
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أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة شتوتجارت الألماني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره شتوتجارت بملعب إم إتش بي أرينا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود عثمان ديمبلي تشكيل باريس سان جيرمان أمام شتوتجارت، حيث يقود الهجوم رفقة برادلي باركولا وديزيري دوي.

يتطلع باريس سان جيرمان للانتصار على شتوتجارت؛ لكي يضمن التأهل إلى دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحتل باريس سان جيرمان المركز الـ22 في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، بينما يأتي شتوتجارت في المركز الـ24 وفي رصيده 10 نقاط أيضًا.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد شتوتجارت

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - باتشو - لوكاس هيرنانديز 

خط الوسط: وارن زائير إيمري - فيتينيا - جواو نيفيس 

وفي الهجوم: عثمان ديمبلي - ديزيري دوي - برادلي باركولا.

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