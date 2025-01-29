«أهلي 2005» يخسر أمام بيراميدز في دوري الجمهورية للشباب

خسر فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 خارج ملعبه أمام بيراميدز، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 16 من دوري الجمهورية للشباب.

بهذه النتيجة توقف رصيد «أهلي 2005» عند 38 نقطة، من الفوز في 11 مباراة والتعادل والفوز بركلات الترجيح في مباراتين، والتعادل والخسارة بركلات الترجيح في مباراة واحدة، وخسارة مباراتين.

وفاز «أهلي 2005» على إنبي 2 - 1، وعلى القناة 3 - 0، وعلى غزل المحلة بنفس النتيجة، وخسر أمام سموحة 0 - 1، وفاز على طلائع الجيش 4 - 0، وعلى الزمالك 1 - 0، وتعادل مع فاركو سلبيًا وفاز عليه بركلات الترجيح 3 - 2، وفاز على الجونة 4 - 1، وعلى النجوم 3 - 2، وتعادل مع مودرن سبورت 1 - 1، وفاز عليه بركلات الترجيح 4 - 3، وفاز على بتروجت 4 - 0، وعلى الاتحاد 1 - صفر، وتعادل مع زد 2 - 2، وخسر أمامه بركلات الترجيح، وفاز على سيراميكا كليوباترا 1 - 0، وعلى حرس الحدود بنفس النتيجة، وخسر أمام بيراميدز 0 - 2، مسجلًا 30 هدفًا مقابل 9 أهداف في مرماه.

