ads
الأربعاء 29 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

«أهلي 2005» يخسر أمام بيراميدز في دوري الجمهورية للشباب

أهلي 2005
أهلي 2005
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

خسر فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 خارج ملعبه أمام بيراميدز، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 16 من دوري الجمهورية للشباب.

بهذه النتيجة توقف رصيد «أهلي 2005» عند 38 نقطة، من الفوز في 11 مباراة والتعادل والفوز بركلات الترجيح في مباراتين، والتعادل والخسارة بركلات الترجيح في مباراة واحدة، وخسارة مباراتين.

وفاز «أهلي 2005» على إنبي 2 - 1، وعلى القناة 3 - 0، وعلى غزل المحلة بنفس النتيجة، وخسر أمام سموحة 0 - 1، وفاز على طلائع الجيش 4 - 0، وعلى الزمالك 1 - 0، وتعادل مع فاركو سلبيًا وفاز عليه بركلات الترجيح 3 - 2، وفاز على الجونة 4 - 1، وعلى النجوم 3 - 2، وتعادل مع مودرن سبورت 1 - 1، وفاز عليه بركلات الترجيح 4 - 3، وفاز على بتروجت 4 - 0، وعلى الاتحاد 1 - صفر، وتعادل مع زد 2 - 2، وخسر أمامه بركلات الترجيح، وفاز على سيراميكا كليوباترا 1 - 0، وعلى حرس الحدود بنفس النتيجة، وخسر أمام بيراميدز 0 - 2، مسجلًا 30 هدفًا مقابل 9 أهداف في مرماه.
 

الأهلى بيراميدز الأربعاء الدفاع الجوي الجمهورية