إدارة العمليات العسكرية بسوريا: إلغاء العمل بدستور 2012 ووقف العمل بالقوانين الاستثنائية

أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، إلغاء العمل بدستور 2012 ووقف العمل بكل القوانين الاستثنائية، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

كما أعلنت الإدارة عن حل الجيش وإعادة بنائه، بالإضافة إلى حل جميع الفصائل العسكرية، وحل مجلس الشعب وحزب البعث والجبهة الوطنية التقدمية.

وقالت إدارة العمليات العسكرية في سوريا: "نعلن تولية أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية."

و أعلنت أيضا عن حل الأجهزة الأمنية التابعة لنظام بشار الأسد بفروعها، إلي جانب تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية.