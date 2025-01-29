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الأربعاء 29 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إدارة العمليات العسكرية بسوريا: إلغاء العمل بدستور 2012 ووقف العمل بالقوانين الاستثنائية

أحمد الشرع
أحمد الشرع
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أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، إلغاء العمل بدستور 2012 ووقف العمل بكل القوانين الاستثنائية، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

كما أعلنت الإدارة عن حل الجيش وإعادة بنائه، بالإضافة إلى حل جميع الفصائل العسكرية، وحل مجلس الشعب وحزب البعث والجبهة الوطنية التقدمية.

وقالت إدارة العمليات العسكرية في سوريا: "نعلن تولية أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية."

و أعلنت أيضا عن حل الأجهزة الأمنية التابعة لنظام بشار الأسد بفروعها، إلي جانب تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية.

إدارة العمليات العسكرية في سوريا إلغاء العمل بدستور 2012 حل الجيش حل جميع الفصائل العسكرية حل مجلس الشعب حزب البعث الجبهة الوطنية التقدمية أحمد الشرع