الشركة المصرية الإماراتية تهنئ اللواء إسماعيل موسى لتوليه منصب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بحزب الشعب الجمهوري ببني سويف

الأربعاء 29/يناير/2025 - 09:10 م

وجهت الشركة المصرية الإماراتية، التهنئة للواء إسماعيل موسى، لتوليه منصب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بحزب الشعب الجمهوري الحر بأمانة محافظة بني سويف، متمنية له التوفيق والسداد.

وأصدر المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، قرارًا بتعيين اللواء إسماعيل موسي إسماعيل حسن ، رئيسًا للجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب بأمانة محافظة بني سوي.

وهنأ حزب الشعب الجمهوري، برئاسة المهندس حازم عمر، وأحمد أبو هشيمة نائب رئيس الحزب، واللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام، وأحمد علي الألفي الأمين العام المساعد للتنظيم والعضوية وأمين التنظيم المركزي، وكافة قيادات ونواب وأعضاء الحزب، اللواء إسماعيل موسى بتوليه تلك المسئولية متمنين له النجاح.

من جانبه، تقدم اللواء إسماعيل موسى ، بخالص الشكر والعرفان ، لقيادات حزب الشعب الجمهوري على منحه هذه الثقة، مؤكدًا أنه سيواصل العمل لتحقيق رؤية الحزب الاستراتيجية.

يذكر أنه تم تدشين برتوكول تعاون مشترك بين الشركة المصرية الإماراتية ومجموعه شركات صقر وذلك وسط أجواء من التفاؤل والمحبة بين الجانبين الإماراتي والمصري، وقام رئيسا الاتحادين بتكريم مجموعة من الأبطال المصريين من ذوي الهمم الحاصلين علي بطولات عالمية.