حريق بملعب الاتحاد قبل تقديم عمر مرموش في مانشستر سيتي.. فيديو

اندلع حريق مفاجئ بالقرب من ملعب الاتحاد، معقل نادي مانشستر سيتي، قبل ساعات قليلة من الحدث المرتقب لتقديم اللاعب المصري عمر مرموش رسميًا للجماهير.

وقع الحريق في منطقة خارجية قريبة من أحد أكشاك بيع الأطعمة، مما أدى إلى حالة من الذعر بين الجماهير المتواجدة حول الملعب.

وسارعت فرق الإطفاء إلى مكان الحادث للسيطرة على النيران، وتمكنت من إخمادها سريعًا دون تسجيل إصابات بشرية أو أضرار جسيمة.

جاء الحريق في وقت حساس، إذ كان مانشستر سيتي يستعد لتقديم صفقاته الجديدة، وعلى رأسها عمر مرموش، القادم من آينتراخت فرانكفورت، وسط حضور جماهيري كبير قبل مباراة الفريق في دوري أبطال أوروبا.

حتى الآن، لم يصدر النادي أي بيان رسمي بشأن تأثير الحادث على فعاليات تقديم اللاعبين أو المباراة المقررة، وسط تطمينات من الجهات المختصة بأن الأمور تحت السيطرة.