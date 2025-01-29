بن شرقي يجتاز الكشف الطبي ويوقع للأهلي رسميا

اجتاز المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري السابق، الكشف الطبي الذي خضع له في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة، تمهيدًا لانتقاله بشكل رسمي إلى النادي الأهلي.

وكان أشرف بن شرقي وصل القاهرة صباح اليوم، وقام بالتوقيع على عقود الانتقال للمارد الأحمر، قبل أن يخضع للكشف الطبي تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة مساء اليوم أو غد الخميس على أقصى تقدير.

وقالت المصادر إن اللاعب المغربي اجتاز الكشف الطبي بنجاح، ووقع بالفعل على عقود الانتقال إلى المارد الأحمر في حضور المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي.

وكان الريان القطري أعلن صباح اليوم فسخ تعاقده مع المغربي أشرف بن شرقي بناءا على رغبة اللاعب في ذلك، ليقترب بشدة لاعب الزمالك السابق من الانتقال إلى نادي القرن الأفريقي في صفقة جماهيرية وفنية مدوية.