الزمالك يوجه الشكر لـ فدوى عصام لاعبة الكرة النسائية

وجه نادى الزمالك اليوم الأربعاء الشكر لفدوى عصام، لاعبة الفريق الأول لكرة القدم للسيدات، بعد فسخ تعاقدها بالتراضي بين الجانبين.

في سياق آخر كان قد فاز فريق الكرة النسائية بنادي الزمالك بقيادة عادل حسين بهدف نظيف على نظيره البنك الأهلي، في مباراة قوية جمعت بين فريقي الكرة النسائية لأندية الزمالك وفريق البنك الأهلي على ملاعب الناشئين بالزمالك، ضمن منافسات دوري كرة القدم النسائية .

وكان قد انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين في مباراة قوية، حاول فيها الفريقين خطف نقاط من الأخر ، لتحسم رصيدهم في ترتيب دوري السيدات.

ويسعى نادي الزمالك لحسم المواجهة لضمان استمرار سلسلة انتصاراته والتغلب على منافسيه في باقي مباريات الدوري لضمان تواجده في المربع الذهبي للترتيب .