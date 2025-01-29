ads
الأربعاء 29 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يوجه الشكر لـ فدوى عصام لاعبة الكرة النسائية

اللاعبة فدوى عصام
اللاعبة فدوى عصام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجه نادى الزمالك اليوم الأربعاء الشكر لفدوى عصام، لاعبة الفريق الأول لكرة القدم للسيدات، بعد فسخ تعاقدها بالتراضي بين الجانبين.

في سياق آخر كان قد فاز فريق الكرة النسائية بنادي الزمالك  بقيادة عادل حسين  بهدف نظيف على نظيره البنك الأهلي، في مباراة قوية جمعت بين  فريقي الكرة النسائية لأندية الزمالك وفريق البنك الأهلي على ملاعب الناشئين بالزمالك، ضمن منافسات دوري كرة القدم النسائية .

وكان قد انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين في مباراة قوية، حاول فيها الفريقين خطف نقاط من الأخر ، لتحسم رصيدهم في ترتيب دوري السيدات.

ويسعى نادي الزمالك لحسم المواجهة لضمان استمرار سلسلة انتصاراته والتغلب على منافسيه في باقي مباريات الدوري لضمان تواجده في المربع الذهبي للترتيب .

فدوى عصام الزمالك نادي الزمالك كرة القدم للسيدات الكرة النسائية فريق الكرة النسائية بنادي الزمالك