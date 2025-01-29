صحة الإسكندرية تفتح مخزن طعوم مركزي جديد بالتعاون مع اليونيسيف

افتتحت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بالتعاون مع اليونيسيف “UNICEF” اليوم الأربعاء "مخزن الطعوم المركزى" بمركز الصحة المهنية بالمنتزة.

يأتي هذا الافتتاح في إطار زيادة السعة التخزينية للأمصال والطعوم و تطوير سلسلة التبريد لتخفيف الضغط علي مخزن الطعوم الرئيسي بمركز العمراوي والذي يعمل منذ حوالي ٢٠ عاماً.

وأوضحت الدكتورة غادة ندا ان مخزن الامصال الجديد يتميز بوجود غرفة تبريد ماركة visemann الألمانية بسعة تخزينيه ٣٠ متر مكعب ،و مزودة بوحدتين تبريد تعمل اوتوماتيكيا بالتبادل كل ٣ ايام، مما يزيد من العمر الافتراضي لغرفة التبريد و يقلل من مصاريف الصيانه الدورية، وتعد غرفة التبريد بمخزن الأمصال المركزي الجديد واحدة من اصل خمس وحدات بنفس المواصفات علي مستوي الجمهورية.

جدير بالذكر أنه تم اعتماد غرفة التبريد من منظمة الصحة العالميه (WHO) كغرفة لحفظ الطعوم، وأقيم الافتتاح بحضور كلاً من الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة و السكان، والمهندسه ندى محمد مسئول سلسلة التبريد بوزارة الصحة و السكان، وناتالي ماير القائم بأعمال ممثل يونسيف مصر، والدكتور عصام علام مسئول قسم الصحة بيونسيف مصر، ومورين لويس قسم الصحة بيونسيف مصر، والدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الرعاية الأساسية و الشئون الوقائية.

كما حضر الافتتاح الدكتورة فيروز سلطان مدير عام منطقة المنتزة الطبية، والدكتورة مني عز الدين مدير الرعاية الأساسية، والدكتورة دينا منسي مدير مخزن الأمصال والطعوم، والدكتورة مارسيل ميلاد مسئول التطعيمات بالمديرية، والدكتورمروان عبد الغني مسئول سلسلة التبريد بالمديرية.

و أشاد فريق اليونيسف بجهود وزارة الصحة و السكان في مجال التطعيمات الإجبارية للأطفال و حملات التطعيمات الدورية والنجاحات التي تحققها.

تلى ذلك تفقد سير العمل بمركز الصحة المهنية في وجود الدكتورة نجلاء سعيد مديرة المركز ،حيث تم تفقد عيادات الاطفال و العلاج الطبيعي و الباطنة بالإضافة الي قسم الأشعة بالمركز.

ثم تابعت الدكتورة غادة ندا المرور على مستشفى صدر المعمورة في استقبال الدكتور محمد منصور مدير المستشفى لتفقد أعمال استكمال محطة معالجة النفايات الطبية بمستشفي صدر المعمورة ، و المقرر افتتاحها خلال شهر بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية والتي سوف تساهم في القضاء علي تكدس النفايات الطبية و تساعد علي التخلص الآمن منها.

كما تفقد فريق منظمة اليونيسيف غرفة التطعيمات في مركز طب أسرة العمراوي وتلى ذلك عقد اجتماع مع الرائدات غير المصريات لمناقشة التحديات التي تواجههم ومقترحاتهم لتحسين جميع الخدمات المقدمة والتي كان من ضمنها تنفيذ دورات تدريبية متقدمة، وتواجد في المركز عدد من الأطفال غير المصريين وتم مناقشة مدى استفادتهم من البرامج والأنشطة المقدمة لهم في المركز واكثر الأنشطة التي تجذبهم وأبدى الأطفال سعادتهم بجميع الأنشطة و تم تنفيذ أنشطة جماعية.