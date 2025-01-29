البابا تواضروس يستقبل المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، الدكتورة هبة هجرس، المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة.

أعربت الدكتورة هبة هجرس عن تقديرها لدور الكنيسة في دعم قضايا ذوي الإعاقة، وجهودها في رفع الوعي بحقوقهم ودمجهم في المجتمع.

وشددت الدكتورة "هجرس" على ضرورة رفع الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن رجال الدين لهم دور محوري في تحقيق ذلك. كما قدمت بعض الإحصائيات التي تعكس الواقع، وتساعد في تعزيز التوعية المجتمعية.

كما طلبت المقرر الخاص إعداد منهج يُدرّس في مدارس الأحد والكليات الإكليريكية يتناول كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على شخصيات قبطية عبر التاريخ كانت من ذوي الإعاقة وحققت إنجازات ملهمة.

من جانبه، أشار قداسة البابا إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضية ذوي الإعاقة، حيث تعد من أولويات الدولة وتحظى بمتابعة مباشرة من الرئيس كما أكد أن توجيهات الرئيس أسهمت في زيادة اهتمام كافة الجهات بهذا الملف الهام.

ووجه قداسة البابا بأهمية تكثيف التوعية بهذه القضية، مشيرًا إلى أنه سيطلب من الآباء الأساقفة توجيه الآباء الكهنة للاهتمام بهذا الموضوع في عظاتهم.