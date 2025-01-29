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الأربعاء 29 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اللاعب عبد الحليم علي يغادر النيابة بعد سماع أقواله في بلاغ ضد جيرانه

عبدالحليم علي
عبدالحليم علي
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انتهت نيابة المقطم الجزئية، من سماع اقوال نجم الزمالك السابق، عبد الحليم علي، في البلاغ المقدم منه ضد، جيرانه يتهمهم فيه بالسب والقذف، بسبب الأسانسير.

قررت النيابة صرف اللاعب، عقب سماع أقواله في جلسة تحقيق تجاوزت الخمس ساعات، روى فيها اللاعب احداث المشاجرة التي بدأت بمشاهدة كلامية بينه وبين جيرانه، وتطاول فيها الجيران عليه بالسب وتوجيه اتهامات له، فقرر تحرير بلاغ رسمي ضدهم.

تبين من التحقيقات أن عطل وقع بالمصعد واجتمع السكان لحل المشكلة، وأثناء ذلك نشبت مشادة كلامية بينهم جميعًا، ثم تعدى بعضهم لفظيًا على اللاعب، مما دفعه للتوجه إلى قسم الشرطة وتقديم بلاغ رسمي.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة، لبيان صحة الواقعة.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من عبد الحليم علي نجم نادي الزمالك السابق ومدير الكرة الحالي بفريق مودرن سبورت، يفيد نشوب مشادة كلامية مع بعض جيرانه بعقار محل سكنه بسبب خلافات بينهم على الأسانسير، وتعديهم عليه  بالسب والقذف.

بإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين عبد الحليم علي وجيرانه بسبب خلافات على أسانسير العقار، فقاموا بالتعدي عليه بالسب والقذف.

السب والقذف بسبب خلافات بينهم بالسب والقذف تفريغ كاميرات المراقبة عبد الحليم علي نجم نادي الزمالك السابق عبد الحليم علي قسم شرطة المقطم كاميرات المراقبة