مايكروسوفت تؤكد وجود خلل فى الصوت يؤدي لمشاكل في إصدارات ويندوز

أكدت شركة مايكروسوفت أن المشاكل التي حدثت في الفترة الأخيرة والتي أثرت على عدد من إصدارات نظام التشغيلWindows سيتم معالجتها وإصلاحها، ومع ذلك بإمكان المستخدمين معالجة المشكلة من خلال إيجاد بديل وحل يدوي .

يؤثر هذا الخلل على أنظمة الصوت فى إصدارات Windows 11 وWindows 10 التي تم تثبيت تحديث الأمان الخاص بها في يناير 2025 عليها، مما يجعل الأصوات على أجهزة الكمبيوتر لا تعمل ، ومن المرجح أن يحدث هذا الخلل بشكل خاص إذا كان لديك محول رقمي إلى تناظري "DAC" صوتي متصل بجهاز الكمبيوتر الخاص بك عبر USB.

ولاحظت شركة Windows Latest هذا الخلل لاحقا من هذا الشهر، مما أثر على الإصدارات 24H2 و23H2 و22H2 من نظام التشغيل Windows 11، بالإضافة إلى نظام التشغيل Windows 10 بعد تثبيت التحديث الأخير لشهر يناير.

وبعد التواصل مع Microsoft للحصول على تعليق .

قالت الشركة "بعد تثبيت تحديث الأمان هذا، قد تواجه مشكلات مع أجهزة الصوت USB ، ومن المتوقع أن تواجه هذه المشكلة إذا كنت تستخدم محول رقمى إلى تناظرى قائم على برنامج تشغيل صوت USB 1.0 في إعداد الصوت الخاص بك."

ولا يوجد في الوقت الحالي حل للمشكلة الفنية ، وأوضحت شركة Microsoft في المنشور أنها تعمل على إصلاح مستمر سيتم إصداره مع تحديث مستقبلي ، ومع ذلك، توصي Windows Latest لأولئك الذين يبحثون عن حل أكثر سرعة ، بتوصيل مكون الصوت مباشرة بجهاز الكمبيوتر الخاص بك بدلا من توصيله عن طريق DAC، إذا كان هذا النظام متاح .

لاحظ موقع TechRadar أن تحديث أمان روتيني لا يشمل أي تغييرات رئيسية في الميزات يؤدى إلى ظهور مثل هذا الخطأ العشوائي في برامج Windows.

ولا يتوقع المنشور أن يستغرق وقت أكبر من Microsoft لطرح إصلاح، ومع ذلك، فمن الأولي للإهتمام رؤية الأخطاء يمكن أن تؤثر على مثل هذا النطاق الواسع من الأنظمة منذ Windows 10 ، وأعرب عن أمله أن يكون هذا خلل فرعي نظرا لأن Windows 10 سيكون خارج نطاق الدعم الأمني ​​بحلول أكتوبر.