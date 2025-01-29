مؤتمر«أرب هيلث».. وزير الصحة يبحث فرص التعاون في مجال التكنولوجيا الصحية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع الدكتور إبراهيم سليمان الرئيس التنفيذي لشركة "Integromed" المتخصصة في مجال الرعاية الصحية، لمناقشة فرص التعاون بين الجانبين في مجال التكنولوجيا الصحية.

جاء الاجتماع على هامش فعاليات مؤتمر الصحة العربي Arab Health Expo، الذي يُعقد خلال فترة من 27 إلى 29 يناير الجاري، بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يُعد منصة مثالية لتقديم أحدث التقنيات الطبية، ومناقشة التطورات المستقبلية، وبناء شراكات استراتيجية تعزز من جودة الرعاية الصحية عالميًا.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء سلط الضوء على سبل الاستفادة من الحلول التكنولوجية التي توفرها الشركة لمواجهة تحديات الرعاية الصحية، مثل الرقمنة الصحية وتحسين تجربة المرضى في المنظومة الصحية، والتشخيص باستخدام الأجهزة التكنولوجية الحديثة والمراقبة الصحية.

وتابع «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا التعاون في برامج الصحة العامة الجاري العمل بها في مصر، لاسيما البرامج الموجهة نحو صحة الأم والطفل، والوقاية من الأمراض، والتثقيف الصحي، ودعم الاستراتيجيات الصحية التي تتبناها الوزارة.

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب رئيس الوزراء ناقش التعاون مع الشركة في مجال البرامج التدريبية اللازمة لمقدمي الرعاية الصحية والتي تتضمن أحدث تقنيات التشخيص والعلاج، فضلاً عن مناقشة التعاون في مشروعات تطوير البنية التحتية الصحية، ودعم الطوارئ والرعاية الحرجة.

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