تشكيل قوي لباير ليفركوزن أمام سبارتا براج فى دوري الأبطال

يستضيف فريق باير ليفركوزن الألماني نظيره سبارتا براغ التشيكي مساء اليوم، الأربعاء ، على ملعب باي أرينا، في إطار الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

باير ليفركوزن يحتل المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، ويطمح لتحقيق الفوز لتعزيز فرصه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية أما سبارتا براج يقبع في المركز 29 برصيد 4 نقاط، ويخوض المباراة بدون آمال في التأهل، لكنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لإنهاء مشواره الأوروبي بشكل مشرف

تشكيل باير ليفركوزن:

حراسة المرمى: كوفار

خط الدفاع:جريمادو ،موكيلي، تابسوبا، طاهر

خط الوسط: تشاكا، فيرتز، بالاسيوس

خط الهجوم: تيللا ،فرينج بونج ،شيك

يدخل باير ليفركوزن المباراة بهدف تحقيق الفوز لضمان التأهل إلى الدور التالي، بينما يسعى سبارتا براج لتقديم أداء قوي وإنهاء مشواره في البطولة بنتيجة إيجابية.