مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر حريصة منذ بداية الأزمة على منع تهجير الفلسطينيين

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر حرصت منذ 7 أكتوبر 2023 على التأكيد على ثوابت موقفها تجاه القضية الفلسطينية، وكذلك موقفها من الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح أن أحد المبادئ الأساسية التي تلتزم بها الدولة المصرية هو رفض التهجير القسري للفلسطينيين، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وشدد هريدي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز", على أن الطرح الأخير للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إعادة التأكيد على موقف مصر الثابت برفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأضاف: "التهجير القسري أو حتى الطوعي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، إذ إن أي عملية تؤدي إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين ستجعل حل الدولتين مستحيلًا على أرض الواقع."

وتابع: "إذا أصرت إسرائيل على دفع الفلسطينيين في قطاع غزة لعبور الحدود المصرية، فسيكون لذلك تداعيات خطيرة على علاقات السلام، كما أن الشعب المصري يدعم بشكل كامل موقف القيادة السياسية الرافض لتهجير الفلسطينيين".