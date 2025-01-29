مبابي يقود تشكيل ريال مدريد ضد بريست في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بريست الفرنسي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق ريال مدريد، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره بريست بملعب فرانسيس جنيه بلي، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود النجم الفرنسي كيليان مبابي تشكيل ريال مدريد أمام بريست، حيث يتواجد على رأس الهجوم، ويعاونه البرازيلي رودريجو جوس والمغربي براهيم دياز.

يسعى ريال مدريد لحصد الثلاث نقاط من بريست، لكي يخطف بطاقة التأهل لمباريات الملحق المؤهلة إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحتل ريال مدريد المركز السادس عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما يأتي بريست في المركز الثالث عشر وفي رصيده 13 نقطة.

تشكيل ريال مدريد ضد بريست في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أوريلين تشواميني - أنطونيو رودريجير - فيرلاند ميندي

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: رودريجو جوس - كيليان مبابي - براهيم دياز.