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الأربعاء 29 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل بوروسيا دورتموند وشاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا

فريق بروسيا دورتموند
فريق بروسيا دورتموند
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يستضيف فريق بوروسيا دورتموند الألماني نظيره شاختار دونيتسك الأوكراني على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في إطار الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

بوروسيا دورتموند يحتل المركز14 في ترتيب البطولة برصيد 12 نقطة، يسعى الفريق الألماني لتحقيق الفوز لضمان التأهل إلى الدور التالي.

أما شاختار دونيتسك يأتي في المركز 27  برصيد 7 نقاط يأمل الفريق الأوكراني في تحقيق الفوز لمحاولة اللحاق بالملحق  لتحسين مركزه في المجموعة

التشكيل بوروسيا دورتموند:

حراسة المرمى: كوبيل

خط الدفاع: شلوتربيك ،بن سبعيني، رايرسون

خط الوسط: إيمري، تشان ،سابيتزر ،براندت جيتنز

خط الهجوم: بيير، أدييمي ،جيراسي

تشكيل شختار 

حراسة المرمى: ريزنيك

خط الدفاع: بوندار، ماتفيينكو ، مارلون، كريسكيف

خط الوسط: سوداكوف، أزاروف، زوبكوف، بينيسيوس

خط الهجوم: كيفن ،بيدرينيو

يدخل بوروسيا دورتموند المباراة بهدف تحقيق الفوز لضمان التأهل إلى الدور التالي، بينما يسعى شاختار دونيتسك لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مركزه في المجموعة.

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