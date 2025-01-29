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الأربعاء 29 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل إنتر ميلان وموناكو في دوري أبطال أوروبا

انتر ميلان
انتر ميلان
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يستضيف فريق إنتر ميلان الإيطالي نظيره موناكو الفرنسي مساء اليوم على ملعب جوزيبي مياتزا، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

إنتر ميلان يحتاج إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل المباشر إلى دور الـ16، وتجنب مباريات الملحق أما موناكو يحتل المركز العاشر برصيد 13 نقطة، مما يجعله بحاجة إلى خوض مباراة فاصلة للتأهل إلى الأدوار الإقصائية

تشكيل إنتر ميلان

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: بافارد، دي فري ،باستوني ،دومفريس

خط الوسط: باريلا ،أسلاني، مختاريان ،دي ماركو

خط الهجوم: تورام ،لاوتارو

تشكيل موناكو:

حراسة المرمى: ماييكي

خط الدفاع: فاندرسون ،كيرير، ساليسو، ماويسا

خط الوسط: زكريا ، كامارا ،أكليوش

خط الهجوم: جولوفين، مينامينو، إمبولو

 

يدخل إنتر ميلان المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية لضمان التأهل المباشر، بينما يسعى موناكو لتحقيق الفوز لتعزيز فرصه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

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