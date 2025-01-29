وزير الرياضة يفتتح معرض "بيزنس يا شباب" باستاد القاهرة الدولي.. شاهد

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، افتتاح النسخة الثانية من معرض "بيزنس يا شباب"، باستاد القاهرة الدولي، والذي تنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والمقرر إقامته في الفترة من 29 يناير إلى 8 فبراير المقبل، ويُقام المعرض تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتنفذه وزارة الشباب والرياضة.

يُذكر أن النسخة الأولى من المعرض حققت نجاحاً ملحوظاً، مما دفع الوزارة إلى تنظيم النسخة الثانية بهدف استمرار دعم الشباب وتعزيز دورهم في الاقتصاد الوطني، ويهدف المعرض إلى فتح آفاق لتسويق منتجات الشباب وريادة الأعمال، ويشارك فيه شركات ناشئة متخصصة في المنتجات الحرفية والتراثية.