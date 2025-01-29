محافظ دمياط يتابع استلام مجمع التخلص من النفايات الصلبة

تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط تنفيذ إجراء الاستلام الابتدائي لأعمال السور والطرق الداخلية والخارجية للمجمع المتكامل للمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة فى إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بزيارته الأخيرة للمجمع المتكامل للمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بأبو جريدة بالاسراع بالإجراءات المتعلقة باستكمال أعمال الجارية به، وبمتابعة من المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

وقامت اللجنة المشكلة بناءًا على قرار وزير التنمية المحلية والتى تختص بتسيير ومتابعة واستلام الأعمال بالمجمع، والتي تضمنت ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والبيئة والهيئة العربية للتصنيع والجهة المنفذة والمهندس محمد الدالى مدير إدارة شئون البيئة وأيضًا ممثلين الوحدة المحلية لمركز ومدينة، بالاستلام الابتدائي لأعمال السور والطرق الداخلية والخارجية للمجمع المتكامل للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بأبو جريدة.

هذا ويأتي ذلك في إطار رؤية الدولة المصرية نحو تطوير البنية التحتية لمنظومة التخلص الآمن من المخلفات واستراتيجية التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠، حيث تُعد محافظة دمياط نموذج ناجح فى تنفيذ خطة إدارة والتخلص الآمن من المخلفات بالشراكة مع الجهات المعنية.

وعلى هذا الصعيد، أوضح محافظ دمياط أن المخطط يأتي في إطار إستراتيجية الدولة المصرية نحو تنمية الإنسان والاهتمام بالتعليم التكنولوجي، لارتباطه الوثيق بملف الصناعة ومساعدة الخريجين فى الحصول على فرص عمل لائقة.

وأشار إلى أن المحافظة خلال عملها نحو إعداد خارطة طريق لتطوير الصناعات التى تشتهر بها دمياط وبالأخص صناعة الأثاث والوصول بها إلى الأسواق العمالية، تم رصد احتياج المخطط إلى كوادر فنية قادرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة ، لذا تم التفكير في الاستفادة من كيان الجامعة العمالية برأس البر، لرفع كفاءته و التنفيذ.