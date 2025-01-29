هاري كين يقود بايرن ميونخ أمام سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره سلوفان براتيسلافا السلوفاكي مساء اليوم على ملعب أليانز أرينا، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ يحتل المركز الخامس عشر في المجموعة برصيد 12 نقطة ويحتاج إلى تحقيق فوز كبير وانتظار تعثر الفرق المنافسة للتأهل المباشر إلى دور الـ16

أما سلوفان براتيسلافا يقبع في ذيل المجموعة بدون أي نقطة، بعد سلسلة من الهزائم المتتالية، ويخوض المباراة بدون أي آمال في التأهل

تشكيل بايرن ميونخ:

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع:مين جاي، كيميش، سانتانيشيتش، بافلوفيتش

خط الوسط: بوي، أوبيسي

خط الهجوم: ساني، مولر، تيل ،هارى كين

يدخل بايرن ميونخ المباراة بضغط كبير لتحقيق الفوز بأكبر عدد من الأهداف، مع انتظار نتائج المباريات الأخرى، لضمان التأهل المباشر إلى دور الـ16. في المقابل، يسعى سلوفان براتيسلافا إلى تقديم أداء مشرف في ختام مشواره الأوروبي لهذا الموسم.