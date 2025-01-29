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الأربعاء 29 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الإمارات تبحث الإجراءات اللازمة لإعادة فتح سفارتها في بيروت

الإمارات
الإمارات
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بحث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، على هامش مشاركته في فعاليات "المنتدى الدولي لمؤتمر حوار رايسينا الشرق الأوسط" المنعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، تطورات الأوضاع المنطقة استراتيجيًا وعلاقات الصداقة والتعاون الأخوي بين الإمارات ولبنان.

وناقش الجانبان وفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية قرار رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح سفارة الإمارات في بيروت في خطوة هدفها دعم الإمارات لكل ما يضمن أمن لبنان واستقراره، ويحقق تطلعات اللبنانيين نحو التنمية والازدهار، والتطلع نحو العمل المشترك بين الإمارات ولبنان لتحقيق مصالح البلدين وشعبيهما، والمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة.

الامارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان سفارة الإمارات في بيروت