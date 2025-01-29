وزير التعليم يؤكد دعم مصر لترشيح خالد العناني مديرًا عامًا لليونسكو

شارك الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعالية دبلوماسية أقيمت في برلين، حيث ألقى كلمة أكد خلالها دعم مصر لترشيح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم “اليونسكو”.

في محاضرته أمام ممثلي البعثات الدبلوماسية المختلفة، أشار الوزير إلى المسيرة الأكاديمية الرفيعة للدكتور العناني، معتبراً إياه مرشحًا مثاليًا لهذا المنصب بفضل خبرته العميقة في مجالات الآثار والسياحة، إضافة إلى كفاءته في التواصل بثلاث لغات رسمية لليونسكو.

وأكد الوزير على أهمية الترشيح كخطوة نحو تعزيز العلاقات بين مصر والمنظمة الدولية، مشددًا على دور اليونسكو في الحفاظ على التراث العالمي، مثل حملة إنقاذ معبد أبو سمبل.

كما لفت عبد اللطيف إلى الدعم الدولي الواسع الذي حظي به ترشيح الدكتور العناني، من دول عديدة ومنظمات مثل الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية. واختتم كلمته بدعوة المجتمع الدولي إلى دعم ترشيح العناني، مشيراً إلى أهمية السلام في تعزيز التفاهم بين الشعوب والعمل المشترك.