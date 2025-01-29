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الأربعاء 29 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النائب العام يستقبل رئيس نيابة استئناف الإسكندرية لعرض الكشوف ربع السنوية بدائرة نيابته

اللقاء
اللقاء
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استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقان الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر يناير لعام ٢٠٢٥، رئيسَ الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، والمحامين العموم الأُوَل والمحامين العموم لنياباتها الكلية، حيث عرضوا عليه الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن عام ٢٠٢٤، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام. 

وقد أثنى على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة. وفي الختام أشار إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.

الإسكندرية المحامي العام الأول النائب العام المستشار المستشار محمد شوقي المحامي العام النائب العام المستشار محمد شوقي محمد شوقي مهام عملهم مهام عمله قائم بأعمال غير مسبوقة