نصر عبده: ما عشناه في غزة يتكرر في جنين

تمنى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي نصر عبده، المحلل السياسي، اتحاد جميع فصائل المقاومة الفلسطينية تحت راية واحدة، معللًا هذا بأن من شأنه أن يُغير معطيات المشهد في قطاع غزة، خاصة وأن الاحتلال يتعامل مع المقاومة بمبدأ "فرِّق تسُد".

وأضاف "عبده"، خلال حواره ببرنامج "حوار اليوم"، المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن الموافقة على عملية عسكرية في الضفة الغربية بدأت في مدينة جنين، وهناك مشاهد للخراب والدمار بصورة مُماثلة لما حدث في قطاع غزة.، قائلا: شبح ما رأيناه في غزة يتكرر في جنين.

وأوضح أن الاحتلال يعتقل الكثير من الشعب الفلسطيني ويمنعهم من الفرحة أو الاحتفال بالإفراج عن الأسرى، مشيرًا إلى أن الاحتلال يعلم أنه لن يُحاسب على جرائمه في قطاع غزة سواء من الأمم المتحدة أو المحكمة الجنائية أو أي جهة أخرى.