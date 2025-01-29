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الأربعاء 29 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل هجومي لفريق أتالانتا أمام برشلونة فى دوري الأبطال

جيان بييرو جاسبيريني
جيان بييرو جاسبيريني
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يحل أتالانتا الإيطالي ضيفًا على برشلونة الإسباني مساء اليوم على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في لقاء مصيري ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. 

يدخل الفريق الإيطالي المباراة بهدف تحقيق الفوز لضمان التأهل إلى دور الثمانية، بينما يخوض برشلونة المواجهة بأريحية بعد ضمان العبور إلى دور الـ16.

يحتل أتالانتا المركز السابع برصيد 14 نقطة، ويدرك أن الفوز وحده هو الذي سيضمن له التأهل دون الدخول في حسابات معقدة. 

في المقابل، يأتي برشلونة في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، بعدما ضمن التأهل إلى الدور المقبل، مما يمنح المدرب هانز فليك  فرصة لإجراء بعض التعديلات في تشكيل الفريق.

تشكيل أتالانتا

من المتوقع أن يدفع المدرب جيان بييرو جاسبيريني بأفضل عناصره لتحقيق الفوز، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: كارنيزيكي

خط الدفاع: دجيمسيتي ،هاين ،كولاسيناك

خط الوسط: بيلانوفا ،دي رون ، إديرسون، زاباكوستا

خط الهجوم: باساليتش ،دي كيتيلاري، ريتيجي

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب كبير من جماهير أتالانتا، حيث يسعى الفريق الإيطالي لاستغلال الفرصة الأخيرة لحجز بطاقة العبور، بينما يطمح برشلونة لمواصلة نتائجه الإيجابية وإنهاء دور المجموعات بانتصار جديد.

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