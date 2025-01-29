لامين يامال يقود برشلونة أمام اتالانتا في دورى الأبطال

يستضيف برشلونة الإسباني نظيره أتالانتا الإيطالي مساء اليوم على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في مواجهة حاسمة ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يدخل الفريق الكتالوني اللقاء بعدما ضمن تأهله رسميًا إلى دور الـ16، بينما يسعى أتالانتا لحصد النقاط الثلاث لضمان العبور

يحتل برشلونة المركز الثاني في المجموعة برصيد 18 نقطة، مما يضعه في موقف مريح قبل خوض هذه المواجهة.

في المقابل، يأتي أتالانتا في المركز السابع برصيد 14 نقطة، ويحتاج إلى الفوز لتأكيد تأهله بين الثمانية الكبار.

تشكيل برشلونة

من المتوقع أن يعتمد المدرب هانز فليك على تشكيلة متوازنة، حيث سيدفع بعدد من العناصر الأساسية مع منح الفرصة لبعض اللاعبين الشباب، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع:بالدي ،رونالد، أراوخو ،كوندي، إريك

خط الوسط:جافي ،بيدري ،فرانكي، دي يونج

خط الهجوم:ليفاندوفسكي ،رافينيا ،لامين يامال

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط توقعات بمواجهة قوية، حيث يسعى أتالانتا لتأمين تأهله، بينما يطمح برشلونة لإنهاء دور المجموعات بانتصار يعزز من ثقة الفريق في المرحلة المقبلة.