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الأربعاء 29 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نصر عبده يكشف عن الحل الوحيد لإنهاء الصراع في المنطقة العربية

الكاتب الصحفي نصر
الكاتب الصحفي نصر عبده
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أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي نصر عبده، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي لديها ثوابت تجاه القضية الفلسطينية، ومن هذه الثوابت الرفض القاطع لأي حديث حول تهجير الشعب الفلسطيني خارج الأراضي الفلسطينية. 

وأضاف "عبده"، خلال حواره ببرنامج "حوار اليوم"، المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، أن الموقف الشعبي المصري كان رافضًا لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أمر مرفوض شعبيًا ورسميًا وكل الأحزاب ومؤسسات الدولة أعلنت عن هذا.

وأشار إلى أن الحل الوحيد للصراع في المنطقة هو حل الدولتين، وهذا هو موقف الدولة المصرية، موضحًا أن الاحتلال لا يُناقش حل الدولتين إلا من أجل التصريحات السياسية فقط.

الكاتب الصحفي نصر عبده القضية الفلسطينية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب