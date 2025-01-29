دار الإفتاء: الجمعة أول أيام شهر شعبان لعام 1446 هجريا

أفادت دار الإفتاء المصرية عن استطلاع هلال شهر شعبان لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريا بعد غروب شمس اليوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر رجب لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريا، الموافق التاسع والعشرين من شهر يناير لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديا ، عن طريق اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية.

وقد تأكد لديها شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية السليمة بعدم ثبوت رؤية هلال شهر شعبان لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريا.

لذلك أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الجمعة الموافق الحادي والثلاثون من شهر يناير لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديا هو أول أيام شهر شعبان لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريا .

وبهذه المناسبة الكريمة تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري الكريم، ولكل رؤساء الدول العربية والإسلامية والملوك والأمراء وللمسلمين عامة في كل مكان، داعية الله سبحانه وتعالى أن يهل على مصر وعلينا جميعا في هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات والأمن والأمان ، وهو نعم المولى ونعم النصير.