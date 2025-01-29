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الأربعاء 29 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل هجومي لـ أيندهوفن الهولندي أمام ليفربول

بيتر بوش
بيتر بوش
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يستضيف آيندهوفن الهولندي نظيره ليفربول الإنجليزي مساء اليوم على ملعب فيليبس، في مواجهة مصيرية ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. 

يدخل الفريق الهولندي اللقاء وهو في حاجة ماسة للفوز لضمان التأهل إلى الدور المقبل، فيما يخوض ليفربول المباراة بأريحية بعدما ضمن صدارة المجموعة والتأهل رسميًا.

يحتل آيندهوفن المركز التاسع عشر برصيد 11 نقطة، ويدرك جيدًا أن الفوز هو طريقه الوحيد لضمان العبور إلى دور الـ16 دون انتظار نتائج الفرق الأخرى. في المقابل، يدخل ليفربول المباراة وهو في صدارة المجموعة برصيد 21نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة في الجولات السابقة، مما يمنحه فرصة إراحة بعض اللاعبين الأساسيين.

تشكيل آيندهوفن

حراسة المرمى: بنيتيز

خط الدفاع: كارسدورب، أوبسيو، بوسكالي 

خط الوسط: ماورو، جونيور ،لاند تيل، فيرمان

خط الهجوم: باكايوكو، بيبي ،صيباري

يدرك آيندهوفن أهمية المباراة وضرورة استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار وحسم بطاقة التأهل. في المقابل، يسعى ليفربول لإكمال مشواره في دور المجموعات دون أي تعثر، مما يضيف مزيدًا من الإثارة على المواجهة المرتقبة.

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