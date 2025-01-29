مروة ناجى تطرح "أنا مش قد غيابك"أولى أغنيات ألبومها الجديد

طرحت المطربة مروة ناجى، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو فيديو كليب، أغنيتها الجديدة " أنا مش قد غيابك" وحملت الأغنية الطابع الدرامى.

الأغنية كلمات خالد تاج، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى خالد نبيل، وميكس وماستر هاني محروس، وإخراج أحمد أسامة، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".



أغنية "أنا مش قد غيابك" هى أولى أغنيات ألبوم مروة الجديد الذى يحمل عنوان "أنا الأولى"، وقامت مروة بالترويج لأغنيتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" من خلال نشر البوستر الدعائي معلقة: " أنا مش قد غيابك “، أول أغنية من ألبومي قريبا جاهزين”.



يذكر أن مروة ناجى شاركت مؤخرا فى احتفالية عيد الشرطة بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعرض مسرحى غنائي بعنوان مصر خط أحمر وقالت عنها « عشت أيام تاريخية ، وكلي فخر بتلك اللحظات الاستثنائية لغنائي وتمثيلي بمسرحية " مصر خط أحمر " في حفل عيد الشرطة ٧٣، أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستظل تلك التجربة خالدة في الذاكرة ولا يمكن نسيانها.

ومن ناحية أخرى تستعد مروة ناجى، للقاء جمهورها في لبنان بحفل فني يوم 8 من فبراير المقبل، في بيروت، الحفل الذي يأتي تحت عنوان "خمسون عامًا على ذكرى أم كلثوم"، بمناسبة مرور 50 عاما على ذكرى وفاة كوكب الشرق أم كلثوم، كما تستعد أيضا لإحياء حفل بمناسبة عيد الحب يوم 13 فبراير المقبل، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



https://youtu.be/eXUGwiRwOy0