في غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول أمام أيندهوفن في دوري الأبطال

يحل ليفربول الإنجليزي ضيفًا على آيندهوفن الهولندي مساء اليوم، في مواجهة حاسمة ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تقام على ملعب فيليبس.

يدخل الفريق الإنجليزي اللقاء بأريحية بعدما ضمن التأهل رسميًا متصدرًا مجموعته بالعلامة الكاملة، بينما يسعى آيندهوفن إلى تحقيق الفوز لضمان العبور إلى الدور التالي.

ليفربول يضمن الصدارة وآيندهوفن يبحث عن التأهل

نجح ليفربول في حسم تأهله إلى دور الـ16 منذ الجولة الماضية، بعدما جمع 15 نقطة من خمس مباريات، محققًا الانتصار في جميع مواجهاته السابقة. على الجانب الآخر، يحتل آيندهوفن المركز التاسع عشر برصيد 11 نقطة، ويحتاج إلى الفوز في هذه المواجهة لضمان تأهله دون الدخول في حسابات معقدة.

تشكيل ليفربول

قرر المدرب آرني سلوت إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين، وفي مقدمتهم محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر-أرنولد، نظرًا لضمان الفريق التأهل مسبقًا. ومن المتوقع أن يعتمد على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيليهر

خط الدفاع:كونور برادلي، كوانساه، روبرتسون، تسيميكاس.

خط الوسط:إندو، ماكونيل، دانز

خط الهجوم: كييزا، جاكبو، إيليوت.

يدخل ليفربول المباراة بهدف إنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة، في حين يسعى آيندهوفن إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد ثلاث نقاط ثمينة تمنحه بطاقة العبور إلى الدور المقبل، في مواجهة من المنتظر أن تشهد إثارة كبيرة حتى صافرة النهاية.