جمال شقرة: مصر تواجه تحديات كثيرة بسبب الأوضاع الإقليمية

كشف الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، أن فكرة تهجير الفلسطينيين جزء من عقيدة اليهود المعتمدة على تطهير الأرض.

وأوضح شقرة خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه في حالة إصابة المنطقة العربية بأي تهديدات؛ سيأتي بالسلب على مصر بشكل أساسي.

وأشار الدكتور جمال شقرة، إلى أن الدولة المصرية واجهت العديد من التحديات والصعوبات خلال الفترة الماضية نتيجة تدهور الأوضاع الإقليمية في المنطقة العربية.

وتابع جمال شقرة: مصر تدرك تمامًا أن هناك أخطار كبيرة تهددها خاصة بعد الأحداث الأخيرة في المنطقة والبحر الأحمر.