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الأربعاء 29 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جمال شقرة: إسرائيل غيرت الوضع الديموجرافي بفلسطين خلال السنوات الماضية

الدكتور جمال شقرة
الدكتور جمال شقرة
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كشف الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، أن الحديث عن تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيهم؛ بدأ مبكرًا للاستيلاء على قطاع غزة.

وأوضح شقرة خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه تم تغيير الوضع الديموجرافي في المدن والقرى الفلسطينية خلال السنوات الماضية.

وتابع جمال شقرة: الصهاينة هم من قاموا بتغيير الوضع الديموجرافي في المدن والقرى الفلسطينينة من أجل تحقيق أهدافهم والضغط على الشعب الفلسطيني.

وأشار أستاذ التاريخ الحديث، إلى أن نتنياهو يرغب في إبادة الشعب الفلسطيني، وإذا كانت لديه القدرة على إبادة جميع الفلسطينيين سيقوم بذلك على الفور.
 

الدكتور جمال شقرة تهجير الشعب الفلسطيني قطاع غزة