فيديو.. محمد شاهين يطرح "لا دي ولا دي"بالتعاون مع محمد رحيم

طرح الفنان محمد شاهين أغنية جديدة بعنوان "لا دي ولا دي" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" على طريقة ال"Lyrics clip".

أغنية "لا دي ولا دي" يتعاون خلالها محمد شاهين مع الملحن الراحل محمد رحيم، وهي من كلمات تامر حسين، وتوزيع محمد شفيق.



يشار إلى أن شاهين استقبل العام الميلادي الجديد 2025 بأداء مناسك العمرة، إذ شارك صورة له من أمام الكعبة المشرفة، عبر تطبيق "انستجرام " وكتب تعليقا عليها:«اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.. أتممت عمرتي في أول السنة رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واصلح لي شأني كله».

وآخر أعمال محمد شاهين أغنية «وجع معتاد»، والتي طرحها عبر قناته الرسمية على «يوتيوب» وجميع منصات الموسيقى.

أغنية «وجع معتاد» من كلمات كوثر الجنة أيمن، وألحان معز على، وتوزيع موسيقي محمد عمار.

https://youtu.be/rl0fs4jMB3M?si=D73yVA-CI9senZNj