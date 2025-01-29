هيئة الدواء تحذر من تناول عقار لعلاج الطفيليات والإسهال

حذرت هيئة الدواء المصرية من دواء Nit Clean 500 MG tab تشغيلة رقم 23527 فى منشور رقم 1 لسنة 2025 .

ويذكر أن سبب التحذير، هو أن المستحضر غير مطابق للمواصفات الطبية، وصادر له بالتوقف من معامل هيئة الدواء.

وهو دواء Nit Clean الذي يحتوي على المادة الفعالة نيتازوكسانيد ويستخدم لغرض علاج الاسهال ومضاد للطفيليات .

من ناحية أخري تواصل الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط عدد من الأشخاص، بأحد الأسواق بالقاهرة، بتداولهم كميات من الفيتامينات ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، وذلك وفقا لما تم رصده من عدة شكاوى لمواطنين ، وفى إطار متابعة سوق الدواء وضبط الخارجين عن القانون.

وبدأت الواقعة برصد عدد من مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع والمنصات الإخبارية التي تداولت معلومات وصور بإنتشار بيع أدوية خارج الصيدليات المرخصة من عدة أشخاص ومكان غير مرخص للأدوية .

وتواجدها فى أحد الأسواق العامة بالقاهرة، بالإضافة إلى ما تم تلقيه من الشكاوى بهيئة الدواء المصرية تفيد بتداول الأدوية ومستحضرات التجميل خارج المؤسسات الصيدلانية المرخصة.