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الأربعاء 29 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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اعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية ) للفصل الدراسى الأول للعام 2024- 2025.
وأشار محافظ الجيزة إلى أنه بلغت نسبة نجاح الطلاب  85.90 % حيث تجاوز الحد الأدنى عدد 174745 طالب وطالبة من إجمالى عدد 204325 متقدم للامتحانات حضر منهم 203435.


وأضاف المحافظ أنه بلغت نسبة نجاح الطلاب بالقسم المهنى 98.39% بعد تجاوز 244 طالب وطالبة للحد الأدنى من إجمالى 271 متقدم للامتحانات حضر منهم 248 طالب وطالبة. 
كما بلغت نسبة النجاح لمدارس الصم وضعاف السمع 100% حيث تجاوز عدد 62 طالب وطالبة للحد الأدنى.


وكذا بلغت نسبة النجاح لمدارس المكفوفين 100% حيث تجاوز جميع الطلاب المتقدمين للامتحانات والبالغ عددهم 22 طالب وطالبة للحد الأدنى.
وقدم محافظ الجيزة التهنئة لجميع الطلاب وأولياء الأمور متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول شهادة الإعدادية عام الدراسى 2024- 2025 نسبة نجاح بلغت 85 90