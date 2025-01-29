إدارة ترامب ستلغي تأشيرات الطلاب المتعاطفين مع حماس

أعلن البيت الأبيض، اليوم، عن قرار جديدٍ لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي بإلغاء تأشيرات الدخول للطلاب الأجانب الذين يشتبه في تعاطفهم مع حركة "حماس"، في خطوة وصفتها وسائل إعلام دولية بأنها "تصعيد غير مسبوق" ضمن الإجراءات الأمريكية لمواجهة ما تسميه "تمويل الإرهاب".

جاء الإعلان بالتزامن مع وصول المبعوث الأميريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى إسرائيل في زيارةٍ مفاجئةٍ تستهدف بحسب بيانٍ رسمي مناقشة ملفَي "وقف إطلاق النار مع لبنان" و"استمرار مفاوضات صفقة تبادل الرهائن"، وسط مؤشرات على تعقيد الموقف العسكري على الحدود اللبنانية.

وأفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، اليوم، بأن ويتكوف سيعقد سلسلة اجتماعاتٍ مكثفةٍ مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، لمناقشة آليات تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين، ومراجعة التطورات المتعلقة بملف الأسرى والحد من التصعيد في جنوب لبنان.

من جهتها، لم تفصح الإدارة الأمريكية عن تفاصيل آلية تحديد "المتعاطفين مع حماس"، أو عدد الطلاب المتأثرين بالقرار، إلا أن مراقبين سياسيين ربطوا بين التوقيت الحالي للقرار والانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل، مشيرين إلى أن ترامب يسعى لتوظيف الملف الأمني في خطابه الانتخابي.