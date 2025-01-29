رواية "جسر النعمانية" جديد القاص المغربي عبدالنور مزين بمعرض الكتاب

صدر حديثًا رواية "جسر النعمانية"، عن دار سليكي أخوين، للقاص المغربي عبد النور مزين، وتُشارك ضمن إصدارات الدار في معرض القاهرة الدولي للكتاب صالة 2 جناح B 38 .

غلاف الرواية

وتعتبر "جسر النعمانية" الرواية الثانية التي تصدر للقاص والروائي المغربي عبد النور مزين بعد روايته الأولى "رسائل زمن العاصفة" التي وصلت إلى القائمة الطويلة للبوكر لسنة 2016.

وتركز الرواية في الأساس على إشكالية بالغة التعقيد في العالم العربي ودول الجنوب عموما التي ما زالت تعاني من تبعات المرحلة الاستعمارية التي استمرت بشكل أو بآخر في بنيات ومستويات مختلفة من الدول الوطنية الناشئة عن مرحلة التحرر، من الاحتلال المباشر، بداية الخمسينيات من القرن الماضي، وهي إشكالية التنوع الثقافي والهوياتي من داخل البلد الواحد أو دول متجاورة حيث تتداخل الهويات لتعبر الحدود لتشكل جغرافية ثقافية خاصة ضمن ثقافة متعددة المناهل تتفاعل داخلها تيارات الغنى وشبح التطرف.

