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الأربعاء 29 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عاصفة شمسية تضرب الأرض خلال أيام.. هل تؤثر على الاتصالات والإنترنت؟

عاصفة شمسية
عاصفة شمسية
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كشف الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، حقيقة وجود عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال الأيام المقبلة.

وأوضح فهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن ما يتم تداوله بشأن العاصفة الشمسية هو أمر صحيح بالفعل.

وأضاف رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن العاصفة الشمسية لا ترى بالعين المجردة، ولا يتأثر بها إنسان أو حيوان، فهي ظاهرة طبيعية تحدث كل 11 عامًا، وبإمكانها أن تؤثر على شبكة الاتصالات والانترنت.

ولفت محمد فهيم، إلى أن مصر بعيدة نوعًا ما عن المجال القطبي الجوي الذي يتأثر بالعاصفة الشمسية، لأن العاصفة عادة تأتي لنصف الكرة القطبي الجنوبي أو الشمالي.

وأشار مدير مركز تغير المناخ، إلى أنه من المقرر أن تأتي هذه العاصمة الشمسية خلال الأيام أو الشهور المقبلة، ولا يوجد موعد محدد لها على الكرة الأرضية.
 

الدكتور محمد فهيم مركز معلومات تغير المناخ عاصفة شمسية قوية