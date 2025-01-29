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الأربعاء 29 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور.. كواليس حصرية من تصوير المسلسل الكوميدي "الكابتن"

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن
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كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن كواليس حصرية من تصوير المسلسل الكوميدي" الكابتن" المنتظر عرضه في رمضان 2025، بطولة أكرم حسني، ايه سماحة. 

ويجسد أكرم حسنى خلال الأحداث شخصية حسام والى وهو كابتن طيار، يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية، ليجد نفسه أمام العديد من المواقف غير المتوقعة.

مسلسل الكابتن مكوّن من 15 حلقة، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، بطولة أكرم حسني، آية سماحة، أحمد عبدالوهاب , سوسن بدر, رحمة أحمد , أحمد الرافعي, محمد رضوان , سامي مغاوري, عمر شرقي, مؤمن نور, ميمي جمال و وئام مجدي .

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مسلسل الكابتن أكرم حسني دراما رمضان