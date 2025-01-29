عطل يضرب فيسبوك وإنستجرام وواتساب.. مشكلات تقنية تثير استياء المستخدمين

شهدت منصات شركة "ميتا" عطلًا فنيًا مفاجئًا، تسبب في ظهور منشورات قديمة على الصفحات العامة في فيسبوك، بالإضافة إلى تعطل خدمات إنستجرام وواتساب جزئيًا في بعض المناطق، مما أدى إلى استياء ملايين المستخدمين حول العالم.

عطل فيسبوك يعيد منشورات 2023 إلى الواجهة

تفاجأ مستخدمو فيسبوك بظهور منشورات تعود إلى عام 2023 على الصفحات العامة دون إمكانية عرض منشورات أحدث، ما أثار تساؤلات حول سبب هذا العطل التقني غير المتوقع.

ارتفاع شكاوى المستخدمين حول تعطل فيسبوك

سجل موقع "داون ديتيكتور" مئات البلاغات حول عطل فيسبوك، حيث اشتكى المستخدمون من تسجيل خروج تلقائي من الحسابات، وعدم القدرة على تسجيل الدخول مرة أخرى رغم إدخال كلمة المرور الصحيحة.

ميتا تؤكد حل المشكلة وتعتذر للمستخدمين

بعد ساعات من العطل، أعلن مدير الاتصالات في ميتا عبر منصة "إكس" أن المشكلة التقنية قد تم حلها، مؤكدًا أن الشركة عملت على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن، مع تقديم اعتذار رسمي للمستخدمين عن أي إزعاج.

مشاكل DNS وراء تعطل فيسبوك

وفقًا لتقارير تقنية، فقد يكون العطل مرتبطًا بمشكلات في نظام أسماء النطاقات (DNS)، حيث لاحظ المستخدمون ظهور منشورات قديمة تعود إلى عامي 2022 و2023، ما يشير إلى خلل في تحديث المحتوى على المنصة.

واتساب وإنستجرام ضمن الأعطال الأخيرة

لم يقتصر العطل على فيسبوك، حيث تأثرت أيضًا خدمات واتساب وإنستغرام خلال الفترة الماضية، مع صعوبة تسجيل الدخول لبعض الحسابات، وتوقف بعض الوظائف الأساسية.

ميتا تخطط لمنع تكرار الأعطال

يواصل المستخدمون مراقبة أداء منصات ميتا وسط توقعات بأن تتخذ الشركة إجراءات تقنية جديدة لمنع تكرار مثل هذه الأعطال، خصوصًا بعد تصاعد المخاوف من تكرار مشاكل الخوادم والتحديثات غير المستقرة.