طوارئ في الزمالك استعدادًا لبيراميدز بالدوري

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، توازنه وهيبته داخل الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز الأخير على نظيره الجونة بأربعة أهداف لهدف، ضمن منافسات الجولة الـعاشرة من عمر المسابقة، قبل مواجهة بيراميدز.



وكان الزمالك قد تعرض لهزيمة قاسية ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، أمام مودرن سبورت ، بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "استاد القاهرة الدولى"، ليحقق فريق مودرن أول انتصار له فى الدورى هذا الموسم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لمواجهة نظيره بيراميدز ، يوم الجمعة المقبلة، وذلك على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدورى.

الفارس الأبيض استعاد توازنه أمام الجونة

ويسعى الزمالك لحصد الثلاث نقاط من أجل اعتلاء قمة ترتيب الدورى المصرى من بيراميدز المتصدر بفارق نقطة وحيده.

ويحتل الزمالك وصافة ترتيب الدورى المصرى برصيد 20 نقطة، بنفس عدد نقاط الأهلى الذى سقط للمركز الثالث بعد فارق الأهداف الذى حققه الفارس الأبيض فى مواجهة الجونة.

بينما يحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب الدورى المصرى برصيد 21 نقطة، بعد ان خاض 10 جولات فاز فى 6 مبارايات وتعادل فى 3 وهزم فى مواجهة وحيده.

وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، رفض منح اللاعبين راحة بعد الفوز على الجونة بالدورى.

ويعتبر فوز الزمالك على الجونة مهماً للحفاظ على فرصه في المنافسة على لقب الدوري وقبل مواجهة بيراميدز المُقبلة، والتي يتطلع خلالها لاعتلاء صدارة المسابقة.

حيث بدأ الزمالك المباراة بصورة جيدة وسجل هدفاً مبكراً، ولكن الفريق لم يستغل ذلك، ولكن الأداء في الشوط الثاني كان أفضل.

وأكد السويسرى جروس، على وجوب العمل وبذل الجهد من اجل تحسين خط الدفاع لعدم استقبال أهداف، ضارباً المثل بهدف لقاء الجونة.



وأعرب عن سعادته بأن إصابة الونش ليست في ركبته ولكنه في رأسه وسيكون جاهزاً للمباراة المقبلة.

وكان محمود حمدي "الونش" قد تعرض لاصطدام في الرأس، وشعر بدوران بسيط وعلى أثره غادر ملعب المباراة، وشارك في التدريبات الجماعية مساء أمس الثلاثاء بشكل طبيعي.



وخصص الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس فقرة فنية ضمن التدريبات، حيث تم التركيز على بعض الجوانب الخططية التي سيتم تطبيقها في المباريات المقبلة، وتم تنفيذ هذه الجوانب خلال تقسيمة فنية مصغرة في منتصف الملعب، مما أتاح للاعبين فهم التكتيك المطلوب بشكل عملي.



وأكد جروس ضرورة تنفيذ اللاعبين لبعض التعليمات الفنية المحددة في المران الأخير، مشددًا على أهمية التركيز في التفاصيل الصغيرة لتحقيق الأداء الأمثل في المباريات المقبلة.