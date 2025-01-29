صلاح حليمة: علاقات مصر وكينيا تصل لمستوى الشراكة الاستراتيجية

قال الدكتور صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، إن العلاقات بين مصر وكينيا على مستوى القمة وآلياتها هي الأكثر تأثيرًا وفعالية، مشيرًا إلى أن دبلوماسية القمة في القارة الأفريقية تعد الأنجع و الأكثر فاعلية، حيث تؤدي عادةً إلى نتائج إيجابية وبنّاءة.

وأضاف “حليمة”، خلال مداخلة في برنامج "منتصف النهار" المذاع عبر "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن التصريحات المتعلقة بالعلاقة بين الرئيسين المصري والكيني تعكس بوضوح أن هذه العلاقات تمضي بخطى ثابتة نحو آفاق أرحب.

وأشار إلى أن الزيارة الأخيرة تأتي في إطار العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين، والتي تقترب من مستوى الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات.

وأوضح نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية أن هناك العديد من مذكرات التفاهم الموقعة بين مصر وكينيا في مجالات متعددة، تعزز التعاون المشترك بين الجانبين.