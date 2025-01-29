تريزيجيه يسهم في تعادل الريان مع الغرافة بالدوري القطري.. فيديو

أسهم النجم المصري محمود حسن تريزيجيه في تعادل فريقه الريان مع ضيفه الغرافة بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد أحمد بن علي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري القطري.

تواجد تريزيجيه أساسيًا في تشكيل الريان، وخاض المباراة منذ بدايتها حتى نهايتها، وقدم مستوى جيدًا، حيث أسهم في هدف لفريقه، وكان سببًا في حصول الرهيب على نقطة من المباراة، بتسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل.

باغت الغرافة رفاق تريزيجيه بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق المهاجم الإسباني خوسيلو لاعب ريال مدريد السابق.

مساهمة تريزيجيه

ورد آدم باريرو لاعب الريان بهدف التعادل في الدقيقة 14، بدأ تريزيجيه بتمريرة من خارج منطقة الجزاء لزميله مراد ناجي حسين، الذي صنع الهدف لزميله باريرو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي الشوط الثاني، أعاد عمرو سراج الغرافة للمقدمة من جديد بهدف في الدقيقة 55، لتستمر النتيجة حتى الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وفي الدقيقة 90+2، تسبب تريزيجيه في حصول الريان على ركلة جزاء، بعد مراوغة لاعب الغرافة، لينفذها بنجاح روجر جيديس، قبل أن يهدر زميله دافيد جارسيا ركلة أخرى في الدقيقة 90+8، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

بذلك، شارك محمود حسن تريزيجيه مع الريان في 11 مباراة في الدوري القطري، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 أخرى.

تعاقد الريان القطري مع محمود حسن تريزيجيه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك قبل أن يعود إلى النادي الأهلي بعد نهاية الموسم الجاري بعقد لمدة 5 سنوات.

بتلك النتيجة، ظل الريان في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 18 نقطة، بينما استمر الغرافة في وصافة الترتيب بـ28 نقطة.