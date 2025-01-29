ads
الأربعاء 29 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام إسرائيلي: إطلاق سراح 5 رهائن تايلانديين من غزة بجانب 3 إسرائيليين

حماس
حماس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية، بأنه إلى جانب الرهائن الإسرائيليين الثلاثة الذين سيتم إطلاق سراحهم، يوم غد الخميس ضمن اتفاق تبادل الأسري مع حماس، سيتم إطلاق سراح خمسة مواطنين تايلانديين محتجزين كرهائن في غزة منذ عملية "طوفان الأقصي" في 7 أكتوبر 2023 غدا أيضا، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

ولم يتم تأكيد التقارير رسميا في هذه المرحلة.

ونشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، اليوم الأربعاء، قائمة بأسماء 69 معتقلا من قطاع غزة، في سجون الاحتلال، و معسكراته، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.

رهائن إسرائيليين تبادل الأسري حماس تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية إطلاق سراح خمسة مواطنين تايلانديين غزة هيئة شؤون الأسرى والمحررين نادي الأسير قائمة بأسماء 69 معتقلا سجون الاحتلال