إعلام إسرائيلي: إطلاق سراح 5 رهائن تايلانديين من غزة بجانب 3 إسرائيليين

أفادت تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية، بأنه إلى جانب الرهائن الإسرائيليين الثلاثة الذين سيتم إطلاق سراحهم، يوم غد الخميس ضمن اتفاق تبادل الأسري مع حماس، سيتم إطلاق سراح خمسة مواطنين تايلانديين محتجزين كرهائن في غزة منذ عملية "طوفان الأقصي" في 7 أكتوبر 2023 غدا أيضا، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

ولم يتم تأكيد التقارير رسميا في هذه المرحلة.

ونشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، اليوم الأربعاء، قائمة بأسماء 69 معتقلا من قطاع غزة، في سجون الاحتلال، و معسكراته، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.