اعتماد 40 درجة ماجستير ودكتوراه في جامعة دمياط

عقد مجلس جامعة دمياط جلسته الشهرية رقم 223 اليوم، برئاسة الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور محمد عبد الحميد شهاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والسادة عمداء الكليات، و الدكتور محمد عمران وادي مدير مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء الجامعي.

في بداية الجلسة، رحب الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس الجامعة، الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، مؤكدًا دعمه الكامل لتعزيز التعاون بين الجامعة والمحافظة في مختلف المجالات الأكاديمية والاجتماعية والاقتصادية لاسيما ما تشهده تلك الفترة من تعاون وثيق بين الجانبين لخدمة المجتمع ، كما عبر رئيس الجامعة عن سعادته بانضمام المحافظ إلى مجلس الجامعة، مُشيدًا بدوره الفاعل في دعم العمل المشترك والنهوض بالمحافظة.

وأعرب أعضاء المجلس عن سعادتهم بمشاركة محافظ دمياط حضور المجلس كونه أكاديمياً سابقاً ، مما يعزز التعاون بين الجامعة والمحافظة.

من جانبه، أعرب الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، عن سعادته بالوجود داخل الحرم الجامعي، معرباً عن فخره بانتمائه للمنظومة الجامعية كونه أكاديمياً سابقاً، مشيرًا إلى أن الجامعة هي مؤسسة علمية رائدة وذات دور مهم في المجتمع، باعتبارها منبعًا للخبرة والعلم، تُساهم في توجيه ورفد المجتمع بالعلم والمعرفة.

وأكد المحافظ على ضرورة التعاون المستمر بين الجامعة والحكومة، مبرزًا أهمية أن تظل الجامعة على رأس الأولويات لتحقيق الأهداف التنموية وضرورة استغلال إمكانياتها وكوادرها الأكاديمية والبحثية وتوظيفها لخدمة المحافظة والمجتمع المحيط في إطار التعاون المثمر.

استهلّ رئيس الجامعة الجلسة بتوجيه الشكر لعمداء الكليات على الجهود المبذولة في تنظيم امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، وأشاد رئيس الجامعة بكفاءة سير الامتحانات وحسن تنظيمها، مما أسهم في تقديم تجربة مريحة وآمنة للطلاب.

واستعرض المجلس حصاد الأنشطة التي تم تنفيذها في قطاع رئاسة الجامعة خلال شهر يناير 2025، والتي تناولت عددًا من المبادرات الأكاديمية والتطويرية التي تهدف إلى رفع مستوى التعليم والبحث العلمي في الجامعة، بالإضافة إلى مناقشة إنجازات الجامعة في المجالات العلمية والإدارية.

ثم ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك منح عدد ٢٨ درجة علمية للماجستير ، و١٢ درجة علمية للدكتوراة ، ومنح عدد ٥ لقب عملي أستاذ ، بالإضافة إلى منح ٨ لقب علمي أستاذ مساعد ، و٧ مدرس ، وتعيين معيد واحد.

هذا وكرم مجلس الجامعة الدكتور أحمد رمضان الطنطاوي تقديراً لجهوده المميزة في تطوير مطبعة الجامعة والنهوض بها.

وفي ختام الجلسة، أكد رئيس الجامعة على أهمية استمرار التنسيق بين الجامعة وكافة مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الجامعة ستظل دومًا ركيزة أساسية في تحقيق النهضة العلمية والمجتمعية في دمياط.