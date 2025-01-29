عمل مكثف لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في دمياط

يترقب الجميع في محافظة دمياط سواء طلابا أو أولياء الأمور أعمال التصحيح تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فور انتهاء التصحيح داخل الكنترول واعتمادها من الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط حيث تفقد ياسر عمارة مدير " تعليم دمياط" لجنتى النظام والمراقبة وتقدير الدرجات للشهادة الإعدادية، مؤكدا على الدقة والشفافية بناء على تعليمات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بمتابعة سير أعمال التصحيح بصفة مستمرة.



وتفقد "ياســـــر عماره " وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، لجنة التقدير الخاصة بامتحانات الشهادة الاعدادية وبرفقته الدكتورة رحاب البراشي رئيس لجان تقدير الدرجات

وخلال تفقده، شدد "عمـــــاره" على ضرورة تحلى جميع المشاركين في لجنتى النظام والمراقبة وتقدير الدرجات، بالدقة والشفافية أثناء أداء عملهم، من أجل صالح أبنائنا الطلاب، لحصولهم على حقهم كاملًا بدون زيادة أو نقصان.

وطالب "وكيــــل الوزارة" جميع العاملين، بضرورة التأني في عملية التصحيح والمراجعة، حتى يحصل كل طالب على حقه بمنتهى العدالة، ولتحقيق أكبر قدر من الحيادية بين الطلاب، موجها بتوقيع كل مصحح امام السؤال الذي قام بتصحيحة، ومراعاة المعدلات القانونية لتوزيع الأوراق، مشيرًا أن أعمال التصحيح تعقبها مراجعة ورصد للدرجات، تمهيدًا لإعداد النتيجة.

وأكد "ياســر عمــاره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن اللجان تعمل بشكل مكثف لفحص أوراق امتحان مادة العلوم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط الدكتور إيمــــن الشهــابي.

وأوضح "عمـــاره"أن إجمالي الطلاب الذين أدوا الامتحانات بلغ ٣٣ ألفًا و٤٣٩ طالبًا، منهم ٣١ ألفًا و٧٤٩ طالبًا رسمي عربي و١٦٩٠ طالبًا رسمي لغات.

وأضاف أن العينة العشوائية التي تم فحصها بلغت ٢٧٠٧ ورقة امتحانية، تم اختيارها من بين ١٦٧ لجنة على مستوى المحافظة حيث تابع وكيل وزارة التربية والتعليم