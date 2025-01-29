الأهلي يدرس شراء عقد رشاد المتولي من بتروجيت

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي شراء المدة المتبقية من عقد رشاد المتولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، والتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويتبقى في عقد رشاد المتولي مع فريقه البترولي ستة أشهر فقط، ولم يوقع على عقود التجديد حتى الأن، وهو ما جعل الأهلي يدرس الأمر باستعارة اللاعب في يناير الجاري.

الأهلي يضع 15 مليون جنيه كميزانية للتعاقد مع رشاد المتولي، وجاري دراسة الأمر مع الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.

ويسعى الاهلي إلى دعم صفوف الفريق بعدد من الصفقات المميزة في يناير الجاري، لبداية مرحلة جديدة من الإحلال والتجديد.